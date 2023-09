A Venezia la finale del Premio Campiello 2023

redazione Modifica articolo

15 Settembre 2023 - 16.45 Culture

Si terrà al Gran Teatro La Fenice la serata finale del Premio Campiello 2023 prevista per il 16 settembre. Tra gli ospiti istituzionali, rappresentanti imprenditoriali, della cultura e delle case editrici, si registrano circa mille presenze.

Una 61sima edizione che ha programmato per il 15 settembre al Teatro Goldoni, anche la proclamazione del vincitore del premio Giovani con la presentazione di Federico Basso e Davide Paniate, insieme alla partecipazione di Roberto Vecchioni e la musicalità di Franco Mussida.

Con la grande collaborazione del Cpm Music Institute e con il Teatro Stabile del Veneto, si mischieranno le opere dei giovani finalisti con la musica degli allievi dell’istituto, accompagnati dalle performances della scuola di Danza Daghilev di Venezia.

Nonostante l’evento in questione, ciò che si attende con grande fermento è la proclamazione del Premio Campiello 2023, trasmesso in diretta su Rai 5 e in streaming su Rai Play e condotto da Francesca Fialdini. Inoltre, si potrà seguire sui social tramite l’account ufficiale Instagram @premiocampiello.

Tra i contendenti del premio abbiamo Silvia Ballestra, Joyce Lussu, Marta Cai, Tommaso Pincio, Benedetta Tobagi e Filippo Tuena. Impossibile fare previsioni, data la votazione della Giuria Popolare composta da 300 lettori anonimi.

Oltre al premio più ambito, verranno assegnati altri riconoscimenti come quello dell’Opera Prima, assegnata a Emiliano Morreale, il premio per i giovani citato prima, il Premio alla carriera a Edith Bruck. Lo spazio ai piccoli non è mancato, con l’assegnazione di un premio a Nicola Cinquetti e Davide Rigiani, vincitori delle due categorie in gara nella sezione Campiello Junior.