Magia del cinema: Stefania Auci emozionata dalle prime immagini de 'I Leoni di Sicilia'

redazione Modifica articolo

3 Settembre 2023 - 20.18 Culture

Preroll

Nel mondo del cinema e della letteratura, l’incontro tra parole e immagini può dar vita a emozioni straordinarie. Ecco quanto accaduto alla celebre autrice Stefania Auci durante la sua visita sul set di ‘I Leoni di Sicilia‘, la serie TV ispirata ai suoi libri sulla saga dei Florio, in fase di produzione da parte di Disney+. Era una giornata come tante a Favignana, dove le telecamere giravano incessantemente, e il regista Paolo Genovese sembrava in preda all’ansia. Ma poi, qualcosa di sorprendente è accaduto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Mentre si trovava sul set, Stefania Auci è stata invitata dal regista a guardare alcune delle riprese effettuate quel giorno. Con gli occhi incollati allo schermo, ha assistito a una scena che l’ha profondamente colpita. Le sue lacrime scendevano copiose, un pianto disperato che ha sorpreso tutti. Ma non si trattava di tristezza o delusione; erano lacrime di gioia, di emozione pura davanti alla bellezza del risultato ottenuto.

Middle placement Mobile

La scrittrice non riusciva a trattenere i singhiozzi, mentre intorno a lei regnava il panico. Paolo Genovese, visibilmente preoccupato, temeva che il suo lavoro non fosse stato all’altezza delle aspettative di Stefania. Nel frattempo, il responsabile della casa editrice cercava di rassicurarla. Ma, quando finalmente la scrittrice ritrovò il fiato, la sua reazione fu inequivocabile: “È bellissimo!”. Un sospiro di sollievo si diffuse tra il cast e la troupe, e Stefania, scherzosamente, fu invitata a fare una passeggiata per calmarsi.

Dynamic 1

Questo retroscena è stato svelato da Stefania Auci durante il Festival della Strada degli Scrittori ad Agrigento, un evento culturale dedicato alle “Parole della Musica” quest’anno. La scrittrice, docente del master di scrittura, ha condiviso questa esperienza unica nel suo genere, sottolineando il rapporto tra scrittori e le trasposizioni cinematografiche. Accanto a lei, c’era anche Ester Pantano, una delle attrici impegnate sul set, che ha vissuto da vicino questa intensa reazione emotiva.

Il Festival della Strada degli Scrittori si concluderà domenica con una “Serata Camilleri” dedicata all’autore del Commissario Montalbano, un evento che promette ulteriori emozioni e riflessioni sulla magia della letteratura e del cinema, dove le parole diventano immagini e le immagini fanno piangere di gioia.