Il Palazzo di Città di Cagliari celebra Inge Morath

redazione Modifica articolo

7 Luglio 2023 - 23.08 Culture

Preroll

Sarà dedicata a Inge Morath, la prima fotoreporter donna a lavorare negli studi dell’agenzia Magnum, la mostra ospitata al Palazzo di Città di Cagliari. Tra le oltre 150 immagini esposte non manca la sua più iconica: quella rappresentante un lama che si affaccia dal finestrino di un’auto che percorre le strade di New York, ritratto della frenesia ma anche della follia della Grande Mela.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A fornire l’occasione per la mostra è il centenario della nascita dell’artista, nata a Graz nel 1923 e venuta a mancare nel 2002. L’esposizione, curata da Brigitte Blüml-Kaindl e Kurt Kaindl, rappresenta una prospettiva sulla carriera professionale nonché sulla vita provata di Morath, partendo dagli esordi nella Magnum fino alle sue più importanti collaborazioni. Memorabili i suoi servizi per Picture Post, Life, Paris Match, Saturday Evening Post e Vogu, per citarne alcuni, e i suoi reportage in Italia, Spagna, Iran, Russia, Cina.

Middle placement Mobile

All’interno della mostra, promossa dal Comune di Cagliari e dalla Fondazione di Sardegna e organizzata da Suazes in collaborazione con Fotohof e Magnum Photos, anche i suoi celebri scatti realizzati a Venezia nel ’55. Li accompagnano quelli catturati in Spagna, altro paese che aveva particolarmente a cuore e di cui conosceva pure la lingua, e quelli scattati a Parigi.

Dynamic 1

Il viaggio attorno al globo prosegue poi con un capitolo sull’Iran per chiudersi a New York, dove realizzò un reportage, sempre per la Magnum, nel ’57. Ampio spazio sarà dato al ritratto, tema per cui Morath ha sempre dimostrato una passione coltivata lungo tutta la sua carriera, grazie a una sezione che propone i suoi ritratti “mascherati” nati dalla collaborazione con il disegnatore Saul Steinberg. Sua peculiare caratteristica l’interesse che al contempo nutriva sia verso personaggi illustri ed eclettici quali Igor Stravinsky, Pablo Picasso, Audrey Hepburn sia per la gente comune.