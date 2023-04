Leonardo da Vinci: la vita, le invenzioni e i misteri della Gioconda

globalist Modifica articolo

15 Aprile 2023 - 16.00

Preroll

Pittore, scienziato, inventore. Studioso di anatomia. Figlio, stando alle ultime scoperte storiche, di una schiava circassa Leonardo da Vinci (1452-1519) è stato un artista, inventore e scienziato italiano del Rinascimento, noto per la sua straordinaria creatività, il suo genio e la sua curiosità intellettuale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Leonardo nacque a Vinci, in Toscana, il 15 aprile 1452. Figlio illegittimo. Il padre di Leonardo da Vinci si chiamava Ser Piero da Vinci, un notaio e uomo d’affari della città di Vinci. Ser Piero ebbe una relazione con una donna di nome Caterina di Meo Lippi, dalla quale nacque Leonardo da Vinci il 15 aprile del 1452.

Middle placement Mobile

Tuttavia, Ser Piero non sposò mai Caterina e si sposò invece quattro volte con altre donne, avendo molti figli illegittimi e legittimi nel corso della sua vita.

Dynamic 1

Fin da giovane, Leonardo, dimostrò un’eccezionale abilità nel disegno e nella pittura, tanto che il padre decise di mandarlo come apprendista presso l’atelier del celebre pittore Andrea del Verrocchio a Firenze. Qui, Leonardo apprese le tecniche pittoriche e iniziò a sviluppare il suo stile unico e innovativo.

Nel corso della sua vita, Leonardo dipinse alcune delle opere d’arte più celebri al mondo, tra cui la famosa “Gioconda” o “Monna Lisa”, conservata al Louvre di Parigi, e “L’Ultima Cena”, affresco nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. Inoltre, realizzò anche molti disegni e schizzi, molti dei quali rappresentano idee e progetti innovativi in campo tecnologico e scientifico.

Dynamic 2

Leonardo fu anche un grande inventore e scienziato. Tra i suoi progetti più notevoli, ci sono il progetto di un elicottero, un paracadute, un sommergibile, una bicicletta, una macchina volante e molte altre invenzioni che avrebbero rivoluzionato il mondo se fossero state realizzate. Inoltre, Leonardo fu uno dei primi scienziati ad esplorare l’anatomia umana, conosciuto per la sua attenzione ai dettagli e alla precisione nelle sue disegni di corpo umano.

Leonardo passò gran parte della sua vita tra Firenze, Milano e Roma, lavorando per i grandi mecenati dell’epoca, come i Medici e i Sforza. Tuttavia, anche se ebbe molti successi nella sua vita, dovette affrontare molte difficoltà e ostacoli, come la mancanza di fondi per i suoi progetti e la concorrenza di altri artisti e scienziati dell’epoca.

Dynamic 3

Gli ultimi anni in Francia

Leonardo da Vinci trascorse gli ultimi tre anni della sua vita in Francia, dove fu invitato dal re Francesco I nel 1516. Durante il suo soggiorno in Francia, Leonardo lavorò come pittore, scultore e ingegnere di corte per il re.

Dynamic 4

Una delle prime commissioni di Leonardo da Vinci in Francia fu quella di dipingere il ritratto della moglie di Francesco I, la regina Claudia. Tuttavia, il dipinto non fu mai completato, in quanto Leonardo si dedicò maggiormente alla sua passione per l’ingegneria e la scienza.

In Francia, Leonardo ebbe modo di collaborare con altri grandi artisti dell’epoca, come Francesco Primaticcio, Rosso Fiorentino e Andrea del Sarto. Insieme lavorarono alla decorazione del Castello di Fontainebleau, una delle residenze reali preferite di Francesco I.

Dynamic 5

Durante il suo soggiorno in Francia, Leonardo continuò a lavorare sui suoi disegni e progetti, tra cui il progetto di un ponte sullo stretto di Gibilterra e una macchina volante. Lavorò anche alla creazione di un sistema per fornire acqua alla città di Parigi e alla realizzazione di un modello di città ideale.

Purtroppo, Leonardo morì a Cloux, vicino ad Amboise, nel 1519, prima di riuscire a completare molti dei suoi progetti. Il re Francesco I, che era diventato un grande ammiratore di Leonardo, gli dedicò un grande funerale e ordinò la creazione di una tomba in sua memoria nella cappella del Castello di Amboise.Regen

I misteri della Gioconda

La Gioconda, anche conosciuta come la Monna Lisa, è uno dei quadri più famosi e iconici al mondo. È un ritratto di una donna, probabilmente Lisa Gherardini, la moglie di un ricco mercante fiorentino, che fu dipinto da Leonardo da Vinci nel XVI secolo.

La Gioconda è famosa per molti motivi. Innanzitutto, il suo sorriso enigmatico è stato oggetto di molti dibattiti e interpretazioni. Alcuni credono che sia un sorriso malizioso, mentre altri pensano che sia un sorriso triste o addirittura che non sia un sorriso affatto. Questo mistero ha contribuito a rendere il dipinto ancora più famoso e interessante per gli amanti dell’arte.

Un altro mistero riguarda la tecnica utilizzata da Leonardo per dipingere la Gioconda. Si crede che abbia utilizzato una tecnica chiamata sfumato, che consiste nell’applicare uno strato sottile di vernice su un colore già applicato e sfumarlo delicatamente con il dito o un pennello morbido. Questa tecnica crea un effetto di morbidezza e di sfumature graduali che conferisce al dipinto una qualità particolare e inconfondibile.

Infine, ci sono alcune teorie che suggeriscono che il dipinto possa nascondere alcuni segreti o simboli nascosti. Ad esempio, si crede che la Gioconda sia stata dipinta in modo da raffigurare il rapporto tra la donna e il suo sposo, o che contenga un messaggio criptico sulla divinità femminile. Tuttavia, queste teorie non sono state confermate e rimangono oggetto di dibattito tra gli studiosi dell’arte.

In ogni caso, la Gioconda resta uno dei quadri più famosi al mondo e continua ad affascinare e a ispirare artisti e appassionati di tutto il mondo.

Le voci – mai provate – sull’omosessualità di Leonardo

Alcuni studiosi hanno ipotizzato che Leonardo potesse essere omosessuale, sulla base di alcune delle sue opere d’arte e di alcune annotazioni nei suoi diari.

Ad esempio, il dipinto “San Giovanni Battista” di Leonardo, in cui il santo è raffigurato come un giovane nudo, ha suscitato l’attenzione degli studiosi per il suo erotismo. Inoltre, Leonardo ha scritto nel suo diario: “Il desiderio accende il fuoco nell’anima e spesso la fa traboccare dall’occhio”.

Tuttavia, è importante notare che nella cultura del Rinascimento, la bellezza maschile era spesso celebrata e apprezzata anche da uomini eterosessuali. Inoltre, la sessualità nel Rinascimento era vista in modo molto diverso da come la vediamo oggi e il concetto di omosessualità come identità sessuale non esisteva ancora.

In definitiva, per quello che vale, non è possibile affermare con certezza se Leonardo fosse omosessuale o meno, poiché le prove sono limitate e le concezioni della sessualità del suo tempo erano diverse da quelle attuali.