Arriva "Urbs Scripta", il primo festival dedicato ai graffiti

8 Aprile 2023 - 19.56 Culture

Dal 13 al 16 aprile si terrà, sotto la direzione artistica e scientifica di Alberto Toso Fei e Desi Marangon, il primo festival dedicato ai graffiti storici in Italia, Urbs Scripta. Si tratta di un evento unico ed innovativo nel panorama europeo che prevede quattro giorni interamente dedicati alla scoperta dei graffiti storici veneziani, che abbracciano seicento anni di storia, dalla fine del Trecento al secondo dopoguerra. Venezia diventa così protagonista della sua storia, raccontando la vita quotidiana delle persone comuni attraverso i segni lasciati sui muri di chiese, palazzi e monumenti.

L’evento è suddiviso in diverse attività, tra le quali sessioni di visita al Fontego dei Tedeschi, a Palazzo Ducale e al Lazzaretto Nuovo, un convegno all’Ateneo Veneto con la partecipazione di Carlo Tedeschi, uno dei maggiori esperti di graffiti storici, una mostra documentaria con fotografie di Simone Padovani e una caccia al tesoro per conoscere e divertirsi.

Il festival gode del patrocinio dei Comitati privati stranieri per Venezia e di Europa Nostra. Venezia Urbs Scripta è anche il titolo di una pubblicazione (realizzata da Editoriale Programma) che ha lo scopo di fornire uno sguardo originale sui graffiti, visti non più come un semplice atto vandalico ma come una fonte storica a tutti gli effetti, utile per dare una punto di vista dal basso e di chi fino ad ora non è mai stato considerato.

L’esperienza tattile condotta da Laura Bumbalova è dedicata ai non vedenti che potranno così immergersi nella storia dei graffiti veneziani. Inoltre, è prevista una tavola rotonda per l’individuazione di un protocollo nazionale di restauro volto alla preservazione dei graffiti storici, che rischiano continuamente di scomparire, privi come sono attualmente di qualsiasi tutela legislativa.

Urbs Scripta – Festival dei Graffiti Veneziani gode anche del supporto del Comune di Venezia e della Regione del Veneto e trova nei suoi protagonisti i giusti conduttori di un viaggio alla scoperta di una città che continua a respirare la sua storia. Il Festival dei Graffiti Veneziani è un evento da non perdere per chi vuole scoprire la storia di Venezia non solo attraverso i monumenti ma anche attraverso i graffiti storici, che raccontano storie sorprendenti di persone comuni e della loro vita quotidiana.