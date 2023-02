Dalla pellicola al palcoscenico: gli adattamenti dei classici del cinema contemporaneo

redazione Modifica articolo

20 Febbraio 2023

È appena iniziata la Tournée di “Perfetti Sconosciuti”, che vede il regista pluripremiato Paolo Genovese al suo debutto teatrale con l’adattamento del suo film campione di incassi. “Dopo il successo al cinema mi avevano chiesto di fare Perfetti sconosciuti 2, il 3, una serie, anche il gioco da tavola – dice Genovese -. Ho sempre detto ‘no’. Poi ho visto a teatro l’adattamento che io stesso avevo scritto per altri Paesi e ho pensato che forse attraverso il palcoscenico ci fosse ancora qualcosa da dire”. Nel cast Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti e Valeria Solarino per portare in scena il primo adattamento teatrale del film che è già entrato nel Guinnes dei Primati per il maggior numero di remake cinematografici, ben 25 in altrettanti paesi.

Lo spettacolo di Genovese è però solo l’apripista di una stagione ricchissima di appuntamenti che richiamano a teatro alcune delle pellicole di maggiore successo degli ultimi anni.

Fino al 26 Febbraio sarà in scena a Roma (per poi spostarsi nelle Marche, in Puglia e poi in Sicilia) “Quasi amici”, film francese del 2012, dallo straordinario successo planetario, portato a teatro da Paolo Ruffini e Massimo Ghini. Un nuovo modo di raccontare la storia vista al cinema, che sposterà il focus narrativo sull’altro protagonista del racconto, il ricco tetraplegico Philippe.

“The Son” è stato presentato all’ultimo festival di Venezia, e in contemporanea alla sua presenza nelle sale cinematografiche, Piero Maccarinelli ci presenta la pièce teatrale dello stesso Zaller, in una tournée tra Lombardia e Toscana con Cesare Bocci e Galatea Ranzi.

Continua invece il successo di “Mine Vaganti”, adattato dallo stesso Ozpetek, con Francesco Pannofino, Iaia Forte e Simona Marchini.

Al Teatro Carignano di Torino arriva l’adattamento di Filippo Dini di “August in Osage County” di Tracy Letts, con Giuliana De Sio che riprende i ruoli di Meryl Streep nella versione cinematografica, mentre ad aprile sarà il turno di “Billy Elliot” al Teatro Sistina di Roma, con le melodie classiche di Elton John e Massimo Romeo Piparo alla regia.

La Sala Umberto di Roma e l’Elfo di Milano presentano l’adattamento di Marco Lorenzi del film del 1998 di Thomas Vinterberg, “Festen. Il gioco della verità“, con una versione rivisitata del dramma dei Klingenfeld.

Geppy Gleijeses porta in scena il classico di Agatha Christie “Testimone d’accusa“, interpretato da Vanessa Gravina e Giulio Corso. Troveremo poi Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo nei panni dei “Due Papi”, vestiti sul grande schermo da Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Infine, al Teatro Ghione di Roma, “La vita al contrario – Il curioso caso di Benjamin Button” nell’adattamento teatrale di Giorgio Lupano.