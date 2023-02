Addio a Piero Montanari, il più grande bassista degli anni Settanta e Ottanta

globalist Modifica articolo

10 Febbraio 2023 - 11.36

Preroll

Montanari ha suonato come bassista per numerosi e importanti artisti, sia in concerti dal vivo che per la registrazione di album, esordendo nel 1964 con: Gianni Davoli, Little Tony, La Nuova Cricca, I Vianella (Edoardo Vianello e Wilma Goich), Franco Califano. Ha poi fatto parte della band di Rino Gaetano e ha avuto collaborazioni con tanti musicisti del calibro di Claudio Baglioni e Paolo Conte.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Piero Montanari, tra l’altro, è il bassista che suona in Napule è e ‘Na tazzulella ‘e cafè nel celeberrimo album di Pino Daniele.

Middle placement Mobile

Come compositore vanno ricordate canzoni scritte per Fausto Leali o ‘La favola mia’ cantata da Renato Zero.

Dynamic 1

Oltre a ciò la collaborazione con Giancarlo Governi in Supergulp! fumetti in Tv, oppure Laurel & Hardy – Due teste senza cervello , o come autore delle musiche nella serie Ritratti di Giancarlo Governi, Leoncarlo Settimelli e Silvio Governi.

Persona mite, solare, ironica, grande amico di Giancarlo Governi con il quale lo divideva la fede calcistica (Montanari super tifoso della Roma e Governi della Lazio) Piero Montanari è stato un protagonista della musica italiana anche se le luci della ribalta non l’hanno illuminato fino in fondo per quello che meritava.