Il centesimo Opera Festival in scena all'Arena di Verona

5 Febbraio 2023 - 21.46 Culture

Saranno Anna Netrebko e Yusif Eyvazov il prossimo 16 giugno ad aprire in mondovisione la parata di star per il centesimo Opera Festival. Il tutto effettuato con la nuova produzione di Aida, oltre a Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Plácido Domingo, Roberto Bolle, l’Orchestra e il Coro della Scala diretti da Riccardo Chailly. Presenti anche stelle del calibro di Piotr Beczala, Asmik Grigorian, Christian Van Horn e Nadine Sierra al loro debutto.

Nell’arco di poco meno di tre mesi, precisamente fino al 9 settembre, sul palco dell’Arena saranno più di cento i personaggi importanti presenti: voci note e amate in tutto il mondo ma anche nuovi talenti, oltre a cinque gala e l’antologia di otto classici melodramma tra allestimenti storici e riletture.

Al capolavoro di Verdi per la serata inaugurale con la regia di Stefano Poda, seguiranno Carmen di Bizet con la regia di Franco Zeffirelli, Il Barbiere di Siviglia di Rossini con la regia di Hugo de Ana, ancora Verdi con l’allestimento nuovo di Rigoletto e con un cast che verrà svelato presto. In seguito, a partire dall’8 luglio, La Traviata prodotta da Franco Zeffirelli e il Nabucco con la regia di Gianfranco de Bosio; seguiranno Tosca e Madama Butterfly con Puccini.

La preparazione di tutto l’allestimento, con le prove e gli incroci dei cast, porterà la città di Verona ad essere per cento giorni una sorta di capitale mondiale della lirica con la più alta presenza di star. Tantissimi gli artisti che brilleranno all’Opera Festival: Alagna, Armiliato, Battistoni, Ceriani, Conesa, De Tommaso, Enkhbat, Fassi, Gazale, Grigolo, Lim, Margaine, Meli, Minasyan, Oren, Oropesa, Pertusi, Petrova, Piazzola, Siri, Siwek, Tézier, Vinogradov, Villari, Viotti, Yoncheva, Zilio.

Il giovanissimo direttore d’orchestra Alessandro Bonato farà il debutto nella sua città natale. Alla prima e all’ultima recita de La Traviata parteciperanno i primi ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, che lo scorso anno proprio sul palco dell’Arena fecero pubblicamente la loro promessa di matrimonio durante il gala di Roberto Bolle.

Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico dell’Arena di Verona, ha parlato dell’organizzazione ma anche del suo percorso che, da comparsa, l’ha portata ad avere un doppio ruolo fondamentale: «Sarà un’estate d’arte, musica e bellezza che non ci darà né vi darà tregua. È una vertigine creativa che considero davvero l’apice di questi cinque anni di lavoro. La musica, come pianista prima, e l’opera, come cantante poi, sono state tutta la mia vita e sapere che mai nella storia del teatro musicale una città è diventata davvero un villaggio globale del bel canto grazie alla maggiore concentrazione possibile d’ugole d’oro che si sia mai vista ed ascoltata, mi riempie di gioia e commozione».