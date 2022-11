Clarence Gilyard, morto a 66 anni l'attore di Top Gun e Die Hard

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 14.58

Preroll

Clarence Gilyard, è morta a 66 anni la star di «Top Gun» e «Die Hard», noto anche per i ruoli in tv in «Matlock» e «Walker, Texas Ranger». L’attore aveva lasciato Hollywood nel 2006 per dedicarsi all’insegnamento nel dipartimento di teatro dell’Università del Nevada a Las Vegas. «Era un professore molto amato e mancherà a tutti», ha detto l’ateneo annunciandone la morte.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dopo una serie di apparizioni in tv, Gilyard aveva interpretato la parte del terrorista Theo accanto a Bruce Willis e Alan Rickman in «Die Hard» nel 1988 dopo aver fatto l’ufficiale pilota Marcus «Sundown» Williams in `Top Gun´ insieme a Tom Cruise nel 1986.

Middle placement Mobile

Nel 1989 l’attore aveva ottenuto una parte in Matlock e recitato in 85 episodi del dramma legale con Andy Griffith prima di mettere a segno nel 1993 un altro ruolo in tv: Jimmy Trivette, il braccio destro del sergente Cordell Walker interpretato da Chuck Norris, nella serie poliziesca della Cbs `Walker, Texas Ranger. Tra i suoi progetti più recenti c’è stato lo short ´Legacy Of A Spy’ nel 2021 e il film `Christmas On The Coast and The Perfect Race´. Nel 2020 aveva ripreso il ruolo di Theo per uno spot pubblicitario.