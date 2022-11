Addio al musicista cubano Pablo Milanés

redazione Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 22.45 Culture

Preroll

Il cantautore cubano Pablo Milanes, fondatore del movimento Nueva Trova Cubana, con Silvio Rodriguez e Noel Nicola, ci ha lasciati, nella giornata ieri, all’età di 79 anni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Originario di Bayamo, una piccola cittadina cubana teatro di importanti lotte per l’indipendenza dell’isola, Milanes è stata una delle voci più note della canzone cubana, fondatore del gruppo di sperimentazione sonora dell‘Icaic dell’Avana.

Middle placement Mobile

Il cantautore è stato ricoverato a Madrid lo scorso 13 novembre, ricevendo cure mediche per la malattia onco-ematologica di cui soffriva da qualche anno e che, negli ultimi mesi, si stava aggravando. A causa delle sue precarie condizioni di salute ha dovuto cancellare diversi concerti del suo nuovo tour ‘Días de Luz‘.

Dynamic 1

A darne la notizia, nella giornata di ieri 21 novembre, tramite social network, è stato un portavoce della compagnia artistica promotrice di Milanes. Queste le sue parole: “Con grande dolore e tristezza, siamo spiacenti di informare che il maestro Pablo Milanés è deceduto questa mattina a Madrid”.

Una carriera longeva, iniziata nel 1965 e fortemente influenzata, all’inizio, dalla musica tradizionale cubana e dal feeling, un particolare stile nato negli anni ’40 che vedeva poste insieme le chitarre dei trovadores con musicalità appartenenti al jazz. Dopo essersi impegnato in cause sociale durante il duro periodo della guerra in Vietnam, Milanes ha composto vari titoli musicali anche per il cinema, creando, insiema a Silvio Rodriguez un progetto per la formazione musicale dei giovani talenti cinematografici.

Dynamic 2

Nel 1994 ha ricevuto il Premio Tenco e, per l’occasione, ha presentato il disco omaggio contenente le traduzioni italiane delle sue canzoni, interpretati da artisti come Roberto Vecchioni, Tosca, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli, Eduardo Bennato e molti altri.

La sua ultima apparizione dal vivo è stata lo scorso 21 giugno, quando Milanes si è esibito nello stadio sportivo dell’Avana, davanti a migliaia di persone. Tra i suoi brani più noti si possono citare “Yolanda”, “El breve espacio que no estás” e “El amor de mi vida”.