CineAtelier: a Poggio a Caiano una rassegna cinematografica d'autore e non solo

19 Novembre 2022 - 23.13 Culture

CineAtelier, rassegna dedicata al cinema d’autore in territori decentrati, torna a Poggio a Caiano, il 19 e il 20 novembre. Al cinema Ambra verranno proiettate diverse Opere Prime e Seconde, seguite da premiazioni , scambi tra autori e studenti appassionati di cinema. In particolare, sarà premiato l’attore Nicola Rignanese, con il Premio Cinema Italiano, per il suo impegno nelle opere prime e l’attenzione verso il cinema dei giovani registi.

Ideatrice dell’evento è l’attrice, autrice e regista Emanuela Mascherini, insieme a Stefano Amadio, direttore del giornale di cinema e di promozione dell’audiovisivo nazionale Cinemaitaliano.info. Gli incontri con gli autori si terrano dalle 15 alle 21 ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

L’edizione del 2022 si focalizzerà su alcuni incontri con gli studenti della scuola media Filippo Mazzei, dove ha preso vita un Laboratorio di cinema nel 2021/22 ideato dalla Mascherini e da Amadio, anche creatori di CineAtelieranno. A seguio di questo laboratorio sono stati prodotti 6 cortometraggi, con l’assistenza di tutor professionisti e 2 cortometraggi indipendenti, girati con smartphone e camere digitali. Ad ogni opera prima in rassegna verrà conferito un riconoscimento da Cinemataliano.info, consegnato all’autore dopo la proiezione del suo film.

Emanuele Nespeca, presidente della CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, ha cosi affermato: “Siamo orgogliosi di appoggiare iniziative come CineAtelier per un duplice motivo; sia per rafforzare l’idea che a Prato e nei territori limitrofi si possa fare economia attraverso l’arte, sia perché riteniamo fondamentale arricchire la formazione dei ragazzi, inserendo l’arte e la cultura del cinema nei programmi scolastici”.

Fondamentale di questa rassegna è, infatti, la collaborazione con la Scuola di Cinema Anna Magnani, della provincia di Prato, e con il gruppo “Mujeres nel cinema“, una rete di professioniste del cinema e dell’audiovisivo che valorizza il lavoro delle donne del settore. Il gruppo, assegnerà un premio a una professionista, la cui produzione cinematografica risulti meritevole.

La direttrice artistica Mascherini ha commentato: “E’ stato un traguardo importante avvicinare i ragazzi alla realizzazione di sei cortometraggi e vederne prodotti altri due in maniera del tutto indipendente, mossi dall’urgenza di raccontare. Abbiamo adesso il dovere di riportare questi ragazzi ad abitare la sala come un luogo d’eccezione per la condivisione”.

La prima giornata di rassegna vedrà la proiezione dei Corti Pluripremiati di live/stop motion “Paper Memories” e “Come Foglie“, insieme al videoclip “The letter“, dell’autore Theo Putzu, che incontrerà gli studenti. Alle 16:00, si proseguirà con le realizzazioni della scuola “Mazzei”, mentre, alle 17, ci sarà la proiezione del film “Palazzo di Giustizia“, alla presenza dell’attore Rignanese, anche durate la seconda Opera Prima in selezione.

Per concludere la giornata, ci sarà la proiezione, alle 21:00, del film “Margini“, di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti.

La seconda giornata prenderà il via alle 15:00, con la proiezione dei Corti della Scuola di Cinema “Anna Magnani”, alla presenza del Direttore e regista Massimo Smuraglia, dello sceneggiatore e autore musicale Gabriele Marco Cecchi e del compositore Samuele Luca Cecchi. In sala saranno presenti anche gli allievi che hanno preso parte ai corti prodotti dalla scuola. Inoltre, saranno proiettati: “La guerra” di Caterina Brizzi, “Margherita” di Massimo Smuraglia, “L’età dell’innocenza” per la regia di Federica Stefani e “Il Signor Farfalla“, sempre di Massimo Smuraglia. Alle 16:00, seguiranno due corti della scuola “Filippo Mazzei”, con una discussione mentre, alle 17:00, il programma prevede la proiezione e la discussione del film “Margini“, dove sarà presente uno dei co-registi. Si proseguirà con la premiazione dell’opera da parte di cinemaitaliano.info e la consegna del premio CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro.

La rassegna si chiuderà con la proiezione di altri due corti della scuola “Mazzei”, con la consegna del premio “Mujeres nel cinema” e del premio al miglior corto della Scuola Media Filippo Mazzei.

I film selezionati presentano uno sguardo autoriale e un percorso di ricerca personale dei registi, che li ha resi, agli occhi degli organizzatori, esempi di equità nella rappresentazione della visione sia maschile che femminile.

“L’edizione di quest’anno – afferma il vice-sindaco ed assessore alla cultura del Comune di Poggio a Caiano Giacomo Mari -ci rende molto orgogliosi perché ospita, accanto al cinema d’autore, le opere dei nostri giovani studenti della scuola Mazzei, realizzate la scorsa primavera in alcuni laboratori cinematografici sostenuti dal Comune e che avranno l’opportunità di veder valorizzato il loro impegno e la loro creatività in un contesto così prestigioso oltre quella di confrontarsi con registi affermati. Un ringraziamento speciale ad Emanuela Mascherini che ha curato la rassegna insieme a tutti i volontari che l’hanno sostenuta e al nostro cinema Ambra che si impegna nell’accogliere progetti cinematografici di valore.”

La rassegna CineAtelier è realizzata dall’Associazione Cinema Italiano in collaborazione con Film Atelier, grazie al contributo del Comune di Poggio a Caiano, con il patrocinio di CNA Toscana Centro, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Cinema Teatro Ambra, Media partner e cinemaitaliano.info.

Per info: [email protected] o al numero 0558701238