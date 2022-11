Grammy Awards, i Måneskin candidati nella categoria Best New Artist: la gioia della band

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 10.17

I Måneskin sono stati nominati nella categoria Best New Artist alla 65ma edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. La band ha anche partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film Elvis, candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media.

Dopo la delusione agli MTV Europe Music Awards 2022, il ritorno in grande stile nella massima competizione musicale al mondo, per loro si tratta della la prima nomination ai Grammy. L’evento è in programma il 5 febbraio in prima serata.

La gioia social della band

Ecco il tweet di gioia pubblicato sul profilo dei Måneskin dopo l’ufficializzazione delle candidature.

“OH MIO DIO! Non possiamo credere ai nostri occhi e alle nostre orecchie, ma siamo appena stati nominati come Best New Artist al #GRAMMYs !! Non potremmo davvero essere più grati ed entusiasti Grazie all’Academy e a tutti voi che ci avete sempre sostenuto con amore”.