I Måneskin, gli artisti italiani più ascoltati al mondo, ospiti a Che tempo che fa

14 Ottobre 2022 - 11.46

I Måneskin, gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con più di 6 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e 289 certificazioni globali tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d’oro, saranno ospiti in esclusiva di Fabio Fazio a «Che Tempo Che Fa», in onda domenica 16 ottobre dalle 20 su Rai3, a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo «The Loneliest», la nuova canzone più ascoltata al mondo nel primo giorno (7 ottobre 2022), entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify.

La band dei record, inoltre, ha appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con Beggin’; due nomination agli Mtv Europe Music Awards 2022 nelle categorie “Best Rock” e “Best Italian Artist”.