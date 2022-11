Paul Haggis condannato per stupro: dovrà pagare 10 milioni di dollari alla vittima

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 10.47

Preroll

Paul Haggis è stato condannato per stupro e dovrà pagare circa 10 milioni di dollari per una donna che ha affermato di essere stata aggredita sessualmente quasi un decennio fa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Mentre gli avvocati dell’accusatrice Haleigh Breest hanno definito giusto il verdetto, il regista premio Oscar ha insistito sul fatto di essere stato accusato ingiustamente e di essere stato finanziariamente rovinato combattendo la causa civile. Ha inoltre annunciato che farà appello.

Middle placement Mobile

«Non posso vivere con bugie come questa. Morirò per riabilitare il mio nome», ha detto mentre lasciava la corte. Breest ha detto che Haggis l’ha violentata e costretta a fare sesso orale nel suo appartamento di New York il 31 gennaio 2013. Dice che hanno avuto un incontro consensuale. La giuria si è schierata con Breest la scorsa settimana, le ha assegnato 7,5 milioni di dollari di risarcimento danni per le sofferenze subite. I giurati sono tornati in tribunale ieri per ascoltare la testimonianza sulle finanze di Haggis e decidere quanto avrebbe dovuto pagare di più.