Arriva in Italia il primo spettacolo “Peppa Pig Live!”

redazione Modifica articolo

6 Novembre 2022 - 23.21 Culture

Preroll

Dopo il clamoroso successo con migliaia di biglietti venduti in giro per l’Europa, lo spettacolo dal vivo Peppa Pig Live! La gita in spiaggia, presentato da Red Group e Applauso, si prepara a sbarcare per la prima volta in Italia con canzoni inedite e scenografie create appositamente per il teatro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Questo divertente family musical show arriverà nelle principali città italiane, esattamente dal 19 novembre 2022 fino all’8 gennaio 2023, con ben dodici date programmate e l’esibizione inaugurale fissata in orario pomeridiano presso il Teatro Nuovo di Dogana (Repubblica di San Marino).

Middle placement Mobile

Peppa è un’amabile e buffa maialina che vive con il fratellino George, mamma Pig e papà Pig. Si tratta di una famiglia tradizionale che, presentando dinamiche e situazioni realistiche con semplicità ed umorismo, riesce a dispensare ai più piccoli preziosi insegnamenti su valori come l’amicizia, la gentilezza e la lealtà.

Dynamic 1

Lo spettacolo Peppa Pig Live! La gita in spiaggia, che appassionerà anche nel nostro Paese tutti i piccoli fan della maialina amatissima, racconta una gita scolastica di Peppa Pig con i suoi compagni di classe, tutti con gli zaini addosso e il pranzo al sacco, accompagnati da Miss Rabbit al volante.