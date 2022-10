A novembre Emma Dante in scena a Roma

redazione Modifica articolo

30 Ottobre 2022 - 10.47 Culture

Manca poco meno di un mese all’inaugurazione della stagione 2022/2023 del Teatro dell’Opera di Roma, che avverrà domenica 27 novembre con i Dialogues des Carmélites (Dialoghi delle Carmelitane), opera di Francis Poulenc, firmati da Emma Dante e diretti da Michele Mariotti.

Sarà il soprano americano Corinne Winters a ricoprire il ruolo di protagonista nei panni di Blanche de la Force. Oltre a lei, si alterneranno sul palco anche Anna Caterina Antonacci (Madame de Croissy), Ewa Vesin (Madame Lidoine), Ekaterina Gubanova (Mère Marie de l’Incarnation), Jean-François Lapointe (Marquis de la Force) e Bogdan Volkov (Chevalier de la Force).

Innegabile la centralità della figura femminile, come confermato dalle parole spese dalla stessa Dante, che non fa mistero dei suoi propositi: «Indago i Dialogues partendo dal desiderio di scoprire l’intimità delle protagoniste, le loro stanze segrete in cui sono ancora donne pervase dai ricordi e dai desideri».

L’opera Dialogues des Carmélites pone al centro della narrazione una vicenda storica ambientata a Parigi, in pieno Regime del Terrore, e accaduta il 17 luglio del 1794: si tratta dell’esecuzione di ben sedici suore carmelitane che rifiutarono di rinunciare ai loro voti monastici, divenendo poi note come le Martiri di Compiègne.