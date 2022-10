Seun Kuti, l'icona del movimento afrobeat

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 21.36

Preroll

Chi è Seun Kuti? È una icona del movimento afrobeat, e adesso è tornato con un nuovo singolo Kuku Kee Me (remix) insieme a Black Thought, (membro della famoso gruppo americano The Roots).

OutStream Desktop

Top right Mobile

Oggi Seun Kuti sarà tra gli ospiti di Propaganda Live su La7.

Middle placement Mobile

Dopo la collaborazione nel brano di Common When We Move, il sodalizio tra i due si rinnova e si fortifica, in un nuovo progetto da cui emerge il carattere rivoluzionario di entrambi.

Dynamic 1

Seun Kuti ed il frontman dei The Roots hanno realizzato una serie di remix che saranno inclusi in un EP in uscita l’11 Novembre 2022.

I brani appartengono alll’album Black Times, nominato ai Grammy Awards, rivisitati in una nuova chiave hip hop. Ad anticipare questo progetto, è stato pubblicato per primo, il singolo Kuku Kee Me (Remix), che sarà parte della colonna sonora ufficiale di FIFA 23.