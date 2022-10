Enzo Gragnaniello, malore sul palco: ora è in terapia intensiva

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 19.03

Preroll

Enzo Gragnaniello, malore sul palco. Si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Caserta Enzo Gragnanielo, vittima di un malore al termine di un concerto tenutosi nel Casertano, a Camigliano. Il cantante sarebbe stato colto da una crisi cardiaca, ma la situazione al momento sarebbe sotto controllo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il malore

Middle placement Mobile

Gragnaniello aveva appena finito l’esibizione con la sua band in piazza Kennedy a Camigliano, e stava salutando il pubblico, quando si è accasciato davanti a fan e addetti ai lavori. Dopo un po’ è arrivata l’ambulanza, che ha incontrato non poche difficoltà viste le tante persone e le bancarelle presenti, quindi l’artista è stato caricato sul mezzo di emergenza e condotto in ospedale.