Roger Waters compie 79 anni: quando accusò Biden per Taiwan e Ucraina...

6 Settembre 2022 - 15.33

Roger Waters, leader e co-fondatore dei Pink Floy, oggi compie 79 anni: di seguito, riportiamo un’intervista alla Cnn di qualche settimana fa, quando aveva commentato gli ultimi fatti legati all’escalation a Taiwan e alla guerra in Ucraina, accusando direttamente gli Usa e il suo presidente Joe Biden, definendolo “criminale di guerra”.

“Sta gettando benzina sul fuoco in Ucraina, che è un grande crimine . Perché gli Stati Uniti non incoraggiano Zelensky a negoziare, eliminando la necessità di questa orribile, orribile guerra che sta uccidendo non sappiamo quanti ucraini e russi”.

“La Cina non sta circondando Taiwan: Taiwan fa parte della Cina. E questo è stato assolutamente accettato dall’intera comunità internazionale dal 1948, e se non lo sai, non stai leggendo abbastanza”, ha detto Waters rivolto all’intervistatore.

“I cinesi hanno invaso l’Iraq e ucciso un milione di persone nel 2003? A meno che non mi ricordi, aspetta un minuto, è stata la Cina a uccidere e massacrare in Iraq?”.