La Dolomiti Summer School a Belluno

29 Agosto 2022 - 23.47 Culture

di Azzurra Arlotto e Giuseppe Rizza

Parte oggi la prima edizione di un’interessante iniziativa organizzata da Confindustria Belluno Dolomiti insieme con Università Luiss Guido Carli, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Verona e Università di Trento per aiutare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a scegliere il percorso universitario con il metodo esperienziale. Si tratta di un macroscopico evento di orientamento nei riguardi di chi vorrà intraprendere la formazione universitaria.

La Dolomiti Summer School è un’opportunità irripetibile per capire meglio le proprie attitudini e le aree disciplinari d’interesse trascorrendo una piacevole settimana universitaria. I partecipanti trascorreranno le giornate con studenti provenienti da tutta Italia e sarà possibile frequentare la Summer School scegliendo tra la formula residenziale (con vitto e alloggio) e la formula non residenziale (comprendente solo il pranzo).

Nella cornice di Palazzo Bembo a Belluno, dal 29 agosto al 2 settembre, i ragazzi sperimenteranno realmente l’atmosfera universitaria frequentando lezioni e laboratori attraverso un metodo immersivo nelle diverse discipline che ciascun Ateneo proporrà: Giurisprudenza, Economia, Informatica, Ingegneria Industriale e Civile, Lettere, Lingue e Medicina. Gli studenti del penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado avranno l’opportunità irripetibile per capire meglio ciò che gli piace veramente e per scegliere con maggiore consapevolezza il loro futuro.

Per promuovere l’iniziativa sono attive numerose convenzioni e scontistiche. Sono diverse le categorie alle quali sarà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione alla Dolomiti Summer School, tra le quali figurano anche i figli dei dipendenti delle Aziende associate del Sistema Confindustria e i figli dei professori delle scuole di ogni ordine e grado. Il codice sconto personale può essere richiesto semplicemente tramite e-mail, prima di compilare la scheda d’iscrizione.

Interessanti le parole di Massimiliano Badino, referente del Rettore per l’orientamento (Università di Verona), convinto del fatto che «l’orientamento esperienziale rappresenta il futuro sul quale puntare come educatori e mentori». Ha poi aggiunto che «l’Ateneo scaligero è presente in questo progetto nell’ambito dell’orientamento alla Medicina e all’Informatica, due settori sulla cui sinergia si sta puntando molto, vista anche la loro centralità in questi ultimi due anni».

