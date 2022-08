Blackstone acquisterà l'intero catalogo dei Pink Floyd

redazione

26 Agosto 2022 - 11.02 Culture

Il Financial Times ha rivelato che la nota società statunitense Blackstone sta definendo gli ultimi accordi per l’acquisto del catalogo completo dei Pink Floyd. Secondo il quotidiano, la quota di acquisto sembra essere vicino al mezzo miliardo di dollari tramite la Hipgnosis Song Management, gruppo fondato da Merck Mercuriadis, ex manager di Elton John.

La società ha già preso per 341 milioni di dollari i cataloghi di Leonard Cohen, Justin Timberlake, Nile Rodgers, Nelly Furtado e Kenny Chesney. L’acquisto dei cataloghi rafforza la propria leadership e soprattutto pone la Blackstone in competizione con altri colossi, i quali hanno fatto domanda alla band, tra cui Sony Music, Warner Music e BMG.

L’accordo, se dovesse andare a buon fine, porterebbe gli album della celebre band nel catalogo del fondo americano. Nonostante questo, la trattativa potrebbe richiedere alcune settimane e nessuna delle due parti, per adesso, ha ancora commentato la notizia.