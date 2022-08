La stella di Luciano Pavarotti brillerà sulla Walk of Fame di Hollywood

globalist

25 Agosto 2022 - 10.55

La stella di Luciano Pavarotti, tenore italiano tra i più amati e riconosciuti di sempre, brillerà sulla Walk of Fame. Al 7065 di Hollywood Boulevard si è tenuta la cerimonia di posa della stella dedicata al grande tenore, cerimonia che ha dato il via alle celebrazioni dal titolo “Luciano Pavarotti, la Stella” in programma oggi e domani a Los Angeles, curate e prodotte dalla casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli.

