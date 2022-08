Anne Heche è cerebralmente morta, la famiglia staccherà la spina e donerà gli organi

globalist

12 Agosto 2022 - 12.46

Le speranze che Anne Heche, l’attrice che è stata vittima di un incidente che ha visto la sua auto schiantarsi contro un’abitazione di Los Angeles, possa sopravvivere sono nulle. La lesione al cervello che ha subito non dovrebbe lasciarle speranze.

Lo ha dichiarato ai media statunitensi un portavoce, a nome della famiglia e degli amici. La 53enne ha riportato una anossia cerebrale, ovvero una mancanza di ossigenazione alle cellule del cervello. In questo momento «viene tenuta in vita per determinare se alcuni organi sono vitali» così da procedere alla donazione, rispettando quella che «a lungo è stata una sua scelta», ha aggiunto.

Nelle scorse ore la polizia di Los Angeles ha diramato una nota sull’inchiesta, spiegando che gli esami tossicologici hanno rilevato la presenza di droghe nell’organismo di Heche, che è indagata per guida in stato di alterazione. La polizia non ha potuto «commentare la presenza di cocaina, fentanyl o alcol in questo momento», è stato aggiunto. «Ciò sarà determinato dal secondo test».

L’incidente è accaduto la scorsa settimana e l’impatto è stato talmente grave che, secondo quanto riferito dai media locali, i vigili del fuoco avrebbero impiegato più di un’ora a domare le fiamme – scaturite a seguito dell’impatto – ed estrarre l’attrice dall’automobile. Heche, 53 anni, è stata quindi trasportata d’urgenza in un ospedale vicino, riportando numerose ustioni. “Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato”, ha dichiarato Brian Humphrey dei vigili del fuoco di Los Angeles.