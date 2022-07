Grande festa per i 50 anni dei Bronzi di Riace

redazione

8 Luglio 2022 - 19.14 Culture

Già candidati come bene Unesco, i Bronzi, ritrovati il 16 agosto del 1972, rappresentano il simbolo della Magna Grecia, del Mediterraneo e della Calabria, nonostante ancora ci siano dei misteri legati alle origini di queste due sculture.

“I Bronzi di Riace sono un investimento e una sfida per il nostro Paese. Sono un attrattore unico, devono diventare un simbolo dell’Italia” ha affermato il ministro della Cultura Dario Franceschini, riferito soprattutto al difficile percorso della Calabria nell’affermarsi sul campo culturale e soprattutto nel “farsi conoscere” in Italia e nel mondo.

È proprio grazie ai festeggiamenti che il presidente della regione Roberto Occhiuto spera ci sia un’occasione in più per valorizzare il territorio e il patrimonio artistico. I Bronzi, infatti, rappresenteranno un cambio di direzione. “Oltre al mare, alla montagna e ai borghi, la nostra Regione offre straordinarie opportunità culturali che negli ultimi 50 anni non abbiamo valorizzato e i Bronzi spero servano a farle conoscere” dichiara lo stesso presidente.

Tra le prime iniziative, il “Cubo Stage”, un cubo di 4 metri per lato dove verrà proiettata una rappresentazione audiovisiva della Magna Grecia, oltre all’esposizione in realtà virtuale e il docufilm “Bronzi di Riace”. Anche le città simbolo dei Bronzi saranno al centro dei festeggiamenti: Reggio Calabria sarà protagonista di una mostra a cielo aperto dedicata al ritrovamento dei Bronzi e, soprattutto, di un’installazione di video mapping sulla facciata del museo archeologico, dove sono tutt’ora custodite le sculture. A Riace, invece, verranno organizzate mostre, convegni e concerti per un programma vasto e ricco di iniziative culturali.