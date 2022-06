"Il più bel giorno della nostra vita": il nuovo film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo

redazione

21 Giugno 2022 - 13.58 Culture

Aldo, Giovanni e Giacomo ritorneranno nelle sale cinematografiche a Natale con un nuovo film comico, a due anni di distanza dal successo ottenuto con Odio l’Estate, la precedente commedia che li ha visti protagonisti.

La nuova produzione, dal titolo Il più bel giorno della nostra vita, è ad opera di AGIDI DUE, in collaborazione con Medusa Film, che si occuperà prevalentemente della distribuzione del film in tutte le sale cinematografiche italiane in tempo per le festività natalizie.

Come nel caso dei film precedenti che vedevano coinvolti il trio comico, anche in questo caso ad assumere il ruolo di regista è Massimo Venier, che ha appena dato avvio alle riprese che dureranno per circa sette settimane tra gli splendidi scorci offerti dal lago di Como, il lago Maggiore e le città di Milano e Brianza. Ad affiancare Venier nella scrittura dei soggetti e della sceneggiatura, oltre ad Aldo, Giovanni e Giacomo, ci sono anche Davide Lantieri e Michele Pellegrini.

Come ci si aspetta da una commedia tipicamente italiana, la vicenda riguarderà le peripezie del trio comico ad un matrimonio, quello di Elio e Caterina, figli rispettivamente di Giacomo e Giovanni. L’evento vuole essere un’occasione di rinnovata fratellanza e amicizia per i padri dei due giovani innamorati, dal momento che hanno condiviso ogni esperienza della loro vita sin da piccoli, dall’azienda di famiglia alle vacanze, e per questo non badano a spese per l’organizzazione della cerimonia, che si terrà presso il lago di Como. A complicare quello che doveva essere però un giorno memorabile sarà la presenza del nuovo compagno della ex moglie di Giovanni, Aldo, un tipo carismatico ed espansivo ma anche estremamente casinista, tanto da provocare una serie di incidenti esilaranti, di cui alcuni costosissimi, e da mettere in discussione la lunghissima amicizia che lega Giovanni e Giacomo, che li porta a confrontarsi su dubbi e questioni irrisolte.

Tra gli attori presenti nel cast, accanto ad Aldo, Giovanni e Giacomo ci saranno Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa e Roberto Citran.