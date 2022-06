Domenica In: Bobby Solo e Ermal Meta tra gli ospiti di Mara Venier oggi, 5 giugno 2022

globalist

5 Giugno 2022 - 14.28

Oggi, 5 giugno 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si tratterà di una puntata più breve del solito perché poi la linea passerà alle ore 15,50 ad uno Speciale del Tg1 che racconterà la Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta (il ‘Platinum Jubilee Pageant’).

La musica sarà al centro del programma. Si parte da Bobby Solo, che torna a Domenica in nella rubrica “Canzoni a richiesta” dedicata principalmente al suo grande mentore Elvis Presley. Poi ancora Fabrizio Moro che torna per presentare il suo nuovo singolo “Oggi” insieme alla sua band e poi ingresso anche di Ermal Meta con cui canterà il pezzo “Non mi avete fatto niente“.

Ermal presenterà anche il suo libro “Domani e per sempre“, un romanzo che racconta la storia di un ragazzo alle prese con i conflitti del Novecento, qualcosa che assomiglia molto a quello che si sta vivendo di questi tempi in terra d’Ucraina. Ancora musica con un collegamento con Cesare Cremonini e poi torna Francesco Gabbani con la sua band che canterà il pezzo destinato a diventare l’hit dell’estate “Volevamo essere felici” e ancora “Spazio tempo“.

Arriva poi in studio dall’amica Mara Andrea Sannino con Franco Ricciardi per presentare il suo nuovo brano “Te voglio troppo bene” ed il grande Bruno Venturini con un classico come “Reginella” .