"Quando c'era Berlinguer", questa sera alle 21.15 su Rai 3 il film di Walter Veltroni

26 Maggio 2022 - 11.59

“Quando c’era Berlinguer” andrà in onda questa sera alle 21.15 su Rai 3, il biopic a cura di Walter Veltroni che racconta la vita e la storia politica dell’ex segretario del Pci. Nel centesimo anniversario della sua nascita, l’ex sindaco di Roma ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’indimenticato protagonista di una stagione politica importante e passionale.

Il biopic di una delle figure politiche italiane più amate, l’unico leader comunista dell’Occidente che riuscì a far votare il suo partito da un cittadino su tre: Enrico Berlinguer. Sullo sfondo di un decennio di storia del nostro Pese si snodano i fili della memoria, la nostalgia di una politica fatta di passione sincera e di partecipazione popolare, per riflettere sull’eredità dell’esperienza di Berlinguer e su quegli anni cruciali. Candidato al david di donatello 2015 come miglior documentario.