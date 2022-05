“Enrico Berlinguer – L’ultimo leader”, martedì 24 maggio alle 16.10 su Rai 3 il ricordo del grande politico

globalist

24 Maggio 2022 - 14.33

“Enrico Berlinguer – L’ultimo leader”, in onda martedì 24 maggio alle 16.10 su Rai 3. La Grande Storia – Anniversari ricorda il leader comunista nel centenario della sua nascita. La puntata sarà come sempre introdotta e commentata da Paolo Mieli.

Nato a Sassari il 25 maggio 1922 da una famiglia di intellettuali antifascisti, Berlinguer è stato uno dei più importanti esponenti politici della cosiddetta “Prima Repubblica”. Iscritto al partito comunista già nel 1943, poi a capo della Federazione giovanile comunista nel 1949, a poco più di 20 anni è già un dirigente stimato da Palmiro Togliatti e da tutto lo stato maggiore del partito. Nel 1968 approda in Parlamento, mentre la nomina a segretario nazionale del PCI giunge nel 1972.

Una leadership che si afferma in un periodo particolarmente difficile, nel pieno delle lotte operaie e delle prime manifestazioni del terrorismo. E’ in questo contesto che Enrico Berlinguer lancia la proposta di un “compromesso storico” di tutte le forze politiche, di sinistra e non, laiche e cattoliche. Una proposta che troverà nell’ala sinistra della DC di Aldo Moro un serio interlocutore. Ma il suo rapimento e la successiva uccisione da parte delle Brigate Rosse pongono fine a quella stagione politica.

Dopo la parentesi dei governi di “solidarietà nazionale” il PCI si trova nuovamente confinato all’opposizione. Il Paese nel frattempo è entrato in una nuova fase e anche il PCI deve rimodulare le sue strategie. Berlinguer sceglie la strada di una sempre più marcata autonomia dall’Unione Sovietica e, in polemica con i governi del pentapartito, lancia la “questione morale”.

Il 7 giugno 1984, durante un comizio a Padova, è colpito da un ictus. Enrico Berlinguer muore 4 giorni dopo, l’11 giugno, senza avere mai ripreso conoscenza.