“Mezz’ora in più”: anticipazioni e ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella

22 Maggio 2022 - 13.47

La posizione dell’Italia e dell’Europa nella ricerca di una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina; l’anniversario della strage di Capaci; le difficoltà del governo tra riforme e politica estera; il ruolo delle milizie mercenarie sul terreno militare.

Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda domenica 22 maggio, a partire dalle 14.30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans, il segretario Generale del Servizio Europeo per l’azione esterna Stefano Sannino, l’ex magistrato Gian Carlo Caselli, il giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi, il senatore Pier Ferdinando Casini, la corrispondente Rai dagli Stati Uniti Lucia Goracci, l’ex comandante della Brigata Wagner Marat Gabidullin.