Mezz'ora in più, gli ospiti di domenica 8 maggio: Roberta Metsola, Carlo Calenda e tanti altri

8 Maggio 2022 - 11.40

A Mezz’ora in più e a Mezz’ora in più/Il mondo che verrà, in onda oggi, domenica 8 maggio dalle 14:30 su Rai 3 si parlerà del bilancio della guerra in Ucraina dopo due mesi e mezzo dall’inizio del conflitto; le celebrazioni a Mosca del settantasettesimo anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica contro la Germania nella seconda guerra mondiale; il viaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi negli Stati Uniti; le fibrillazioni interne alla maggioranza di unità nazionale che sostiene il governo.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il direttore del Russian International Affairs Council Andrey Kortunov, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, l’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo, il segretario di Azione Carlo Calenda, il politologo della Johns Hopkins University Yascha Mounk.