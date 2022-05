Un'Altra Verità, stasera, martedì 10 maggio, gli ultimi episodi su Canale 5

GdS

10 Maggio 2022 - 09.12 Giornale dello Spettacolo

Un’Altra Verità torna stasera, martedì 10 maggio 2022, su Canale 5 con il terzo e ultimo appuntamento con la miniserie. É una fiction francese, andata in onda nel 2021 sul canale TF1, con Camille Lou nei panni della protagonista. L’appuntamento con due puntate puntate è per stasera alle 21:40 circa su Canale 5.

Un’Altra Verità è composta da 6 episodi della durata di cinquanta minuti, divisi in tre settimane su Canale 5. Camille Lou interpreta Audrey un avvocato che è riuscita a scappare dalla furia di un serial Killer.

1×05 – Le indagini sul caso del serial killer proseguono. Audrey scopre che e’ stata Marianne, la moglie di Franck, a cercare di investirla. Ana, per ottenere informazioni, incontra un uomo contattato sulla stessa app su cui era registrata la sua amica Madeleine. Intanto Jean, insospettito dal misterioso passato della moglie Audrey, riesce a rintracciare i suoi genitori: lei gli aveva sempre raccontato che erano morti in un incidente d’auto. Pauline e Leo trovano un legame tra due ex vittime di Itsas.

1×06 – La sera dell’aggressione, Madeleine era andata a cambiarsi a casa di Ana, prima di raggiungere Patxi. Lì fa una macabra scoperta: trova gli abiti e le fotografie delle vittime del serial killer. A Mikel non resta che ucciderla. Ma prima che riesca a recuperare la collana, sopraggiunge Patxi che cerca di salvare Madeleine. Un testimone ha assistito alla scena: Franck. Quando Mikel scopre sul cellulare di Ana l’app del sito d’incontri, scoppia una lite furibonda.