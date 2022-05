Report, le inchieste di stasera, lunedì 9 maggio, su Rai 3

GdS

9 Maggio 2022

Report torna stasera, lunedì 9 maggio 2022 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Sigrifido Ranucci guida le inchieste che raccontano l’Italia, quello che non funziona, quello che potrebbe essere migliorato. I l racconto della missione dei russi in Italia durante la pandemia, la lotta delle spie tra guerra e non solo, le morti bianche, i virus virtuali che fanno partire ricatti senza fine. Queste le inchieste di questa sera su Rai 3.

L’inchiesta di stasera a Report si intitola Dalla Russia con Amore, realizzata da Danilo Procaccianti e Federico Marconi. Racconta l’arrivo di 104 militari russi a Pratica di Mare il 22 marzo 2020 in piena pandemia. Devono andare a Bergamo cuore della pandemia da Covid. Dovevano portare aiuti e medici ma atterrano perlopiù esperti di guerre batteriologiche. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina anche quella missione è sotto la lente d’ingrandimento del Copasir, l’organismo parlamentare di vigilanza dei nostri servizi segreti. È stata solo una missione di aiuto o i russi hanno fatto spionaggio militare e sanitario?

E restando in tema “spie” in Spy Game di Daniele Autieri e Federico Marconi si parla del caso del capitano di fregata Walter Biot arrestato con l’accusa di aver venduto segreti militari della Nato alla Russia. Tra i documenti sequestrati anche il Reperto S, un’analisi della Nato sulle attività destabilizzanti della Russia in Ucraina. Lo arrestano mentre era con un russo, Dmitri Ostroukhov, un uomo proveniente dal Gru, il servizio segreto militare di Mosca. Ostrukhov e l’addetto navale dell’Ambasciata russa in Italia, Aleksej Nemudrov, vengono espulsi. Il 5 aprile scorso 30 diplomatici russi vengono espulsi al ministero, in totale sono 149 i diplomatici espulsi dall’Europa. Che relazioni ci sono tra le attività dei due uomini espulsi nel caso Biot e i 30 addetti russi definiti dal Presidente del Consiglio Mario Draghi “pseudo-diplomatici”? E che tipo di documenti segreti nell’ambito delle attività dell’Alleanza Atlantica cercavano le spie russe in Italia?

Stasera a Report l’inchiesta Macchine Mortali di Giuliano Marrucci, affronta il tema delle tante morti sul lavoro legate a macchinari industriali. E la dinamica è sempre la stessa: c’è qualche componente meccanica che si muove e qualcuno che ci rimane incastrato dentro. Se venissero rispettate le regole, non dovrebbe proprio accadere.

Infine, l’inchiesta Il virus del riscatto di Lucina Paternesi e Goffredo De Pascale. Nel 2021 si sono registrati oltre 2000 attacchi informatici gravi, il 10% in più rispetto all’anno precedente. Le cyber gang lavorano come la criminalità organizzata e gli obiettivi sono sempre più istituzionali perché l’imperativo è fare business