Un'Altra Verità, stasera, mercoledì 27 aprile, su Canale 5: anticipazioni

4 Maggio 2022 - 09.22 Giornale dello Spettacolo

Un’Altra Verità, in onda stasera, mercoledì 4 maggio 2022, su Canale 5 è una nuova miniserie d’importazione. Si tratta di una serie che arriva dalla Francia, dove è andata in onda nel 2021 sul canale TF1, con Camille Lou nei panni della protagonista. L’appuntamento con le prime due puntate puntate è per stasera alle 21:40 circa su Canale 5.

Un’Altra Verità è composta da 6 episodi della durata di cinquanta minuti, divisi in tre settimane su Canale 5. Camille Lou interpreta Audrey un avvocato che è riuscita a scappare dalla furia di un serial Killer.

1×03. Pauline è incinta all’ottavo mese, e in seguito ad un malore la Procuratrice vorrebbe toglierle il caso. Pauline insiste a volersene occupare e chiede di essere affiancata dal padre Joseph. Uno dei sospettati, un certo Conan, ammette di aver incontrato Madaleine dopo averla contattata su un sito d’incontri, ma sostiene di essere stato un vittima della ragazza e del suo complice il cui intento era rubargli un vaso di grande valore.

1×04 – Mentre Audrey va da Elaura per scusarsi della sua reazione durante la festa d’addio al nubilato, qualcuno sorveglia la casa. Quando i genitori di Elaura, Franck e Marianne, tornano a casa, non trovano nessuno: Elaura è scomparsa. Il suo corpo viene ritrovato sulla spiaggia: Itsas ha colpito di nuovo. A quel punto si scatena un’onda di odio contro Audrey, colpevole di aver fatto condannare un innocente, e la sua famiglia.