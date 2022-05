Maurizio Costanzo show, rissa tra Sgarbi e Mughini: i due arrivano alle mani

globalist

4 Maggio 2022 - 14.55

Preroll

Nella puntata del Maurizio Costanzo Show in onda stasera si assisterà all’ennesima rissa televisiva che vede protagonista un veterano delle sceneggiate come Vittorio Sgarbi contro Giampiero Mughini. Nel corso della puntata Al Bano ha fatto delle osservazioni che hanno provocato qualche mormorio in platea perché, di fatto, non condannava completamente Vladimir Putin. A quel punto, spiega Sgarbi, “volevo rovesciare sul piano dialettico la situazione dicendo che il problema non era tanto Al Bano che non poteva più andare a cantare in Russia ma i tanti artisti e sportivi russi che non possono esibirsi qui, in Italia. Mughini ha risposto ricordando Sala che aveva chiesto al direttore Gergiev di rinnegare Putin per poter dirigere alla Scala, ho ribattuto e Mughini si è alzato per venire a picchiarmi… Io mi sono rovesciato sulla sedia”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La rissa” ha continuato Sgarbi, “è stata vissuta da tutti con aria esterrefatta. Io ho ricevuto molti applausi. Tra l’altro Mughini mi ha attaccato anche poco dopo, abbiamo litigato ancora ma solo verbalmente, per le mie posizioni sul Covid, che sono poi anche quelle di Bassetti, quando ho detto che chi usa la mascherina dubita dei vaccini. Mi aveva attaccato indirettamente anche parlando male di Carmelo Bene, di cui era stata riproposta una rissa, dicendo che era cattiva televisione. Ripeto, io non posso certo rinnegare quelle verbali, sono per le tv dell’imprevisto, che rompe gli schemi. Ma tendo a evitare anche solo per ragioni estetiche i pugni… dopo la lite con Mike, però, mi sono premurato di chiedere che non taglino questo spezzone. Non lo faranno”.

Middle placement Mobile

Mughini, da parte sua, ha cercato di minimizzare: “Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo”.