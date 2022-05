Maurizio Costanzo Show, gli ospiti di stasera, mercoledì 4 maggio, su Canale 5

globalist

4 Maggio 2022 - 15.07

Preroll

Il Maurizio Costanzo Show torna stanotte, mercoledì 4 maggio 2022, su Canale 5. L’appuntamento è per le 23:55 circa su Canale 5, dopo la fiction “Un’altra Verità”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il Maurizio Costanzo Show è in onda ormai dal 1982, al Teatro Parioli di Roma che tornerà a essere la location ufficiale dello show proprio in queste puntate che andranno in onda da via Giosuè Borsi a Roma.

Middle placement Mobile

Nella puntata di stanotte, 4 maggio 2022, come sempre gli ospiti sul palco saranno tantissimi. Ci saranno i due volti di punta del preserale di Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Da poco a mediaset e guida e mentore dei ragazzi di Amici, stasera ci sarà anche Lorella Cuccarini con Marco Columbro in un’inedita reunion.

Dynamic 1

Nel fronte della musica vedremo insieme nuovamente Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi, poi ci sarà anche Iva Zanicchi. Dal mondo dell’arte ci sarà il critico Vittorio Sgarbi e tra i giornalisti, Giampiero Mughini (preparatevi a uno scontro di opinioni tra i due), e Giuseppe Cruciani. Infine in rappresentanza del mondo dello sport, dal M.M.A. arriva Alessio Sakara.