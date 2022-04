Uomini e Donne di Maria De Filippi, la puntata del 19 aprile su Canale 5

globalist

29 Aprile 2022 - 14.14

Uomini e Donne di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 29 aprile 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Al centro dello studio nella puntata Gemma Galgani. Giacomo, un nuovo cavaliere, le ha proposto di uscire. Gemma, molto sorpresa, ha accettato.

I due dovrebbero accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli della prima serata insieme. Ida Platano, che nelle scorse puntate è stata assente, oggi dovrebbe tornare in studio. La dama dovrebbe conoscere due nuovi cavalieri. Ci sarà poi un battibecco con Tina Cipollari, convinta che la dama sia ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Ci dovrebbe poi essere una sfilata femminile, che scatenerà forti polemiche.

La puntata in onda oggi, venerdì 29 aprile 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.