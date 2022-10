Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata: c'è anche Rocco Hunt

globalist Modifica articolo

8 Ottobre 2022

Verissimo, ancora una volta: oggi, sabato 8 ottobre 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 8 ottobre 2022 su Canale 5.

Tra gli ospiti di oggi, sabato 8 ottobre 2022, Rocco Hunt che si racconterà con la conduttrice; Adriana Volpe che verrà intervistata sulla ‘donna forte’ e ‘mamma coraggiosa’ che l’ex opinionista del reality show su Canale 5 è ad oggi diventata; e Francesca Chillemi, in onda su Canale 5 con Viola come il mare