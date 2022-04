Diavoli 2 su Sky: la trama della prima puntata in onda il 29 aprile 2022

globalist

29 Aprile 2022 - 18.53

Preroll

Una serata interessante: questa sera, venerdì 29 aprile 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Uno Diavoli 2. Composta da otto puntate, la seconda stagione ci catapulta ancora una volta nel mondo della finanza al cospetto di Massimo Ruggero e Dominic Morgan, due personaggi chiave interpretati da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il financial thriller internazionale realizzato da Sky Original propone una nuova stagione, realizzata tra Roma e Londra e interamente in inglese, e prosegue nel racconto di una lotta al potere, tra segreti e inganni. La vicenda è tratta dal romanzo “I diavoli” di Guido Maria Brera. Scopriamo di seguito quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda venerdì 29 aprile 2022.

Middle placement Mobile

Nel primo episodio di questa sera, il terzo della seconda stagione, convinto da Dominic Morgan (Patrick Dempsey), il suo ex mentore ritornato nella sua vita in circostanze misteriose e con un ritrovato scopo dopo la debacle che ha condotto alla sua uscita dalla banca che aveva contribuito a fondare, Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) lo aiuta a sabotare un affare chiave per gli investitori cinesi della New York London Investment Bank. Nel secondo episodio di stasera, la guerra è scoppiata. Inizia la battaglia tra la New York London Investment Bank e la nuova SPAC di Dominic Morgan, con colleghi e amici che si ritrovano schierati gli uni contro gli altri in un conflitto finanziario che avrà conseguenze globali potenzialmente devastanti.