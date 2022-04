Il professor Cenerentolo, trama e trailer del film in onda stasera, giovedì 28 aprile, su Rai 2

GdS

28 Aprile 2022 - 08.38 Giornale dello Spettacolo

Il professor Cenerentolo, in onda stasera, giovedì 28 aprile su Rai 2, è la commedia di Leonardo Pieraccioni con Laura Chiatti e Flavio Insinna. Il film è scritto dallo stesso Pieraccioni con Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo.

Il professor Cenerentolo è il primo film di Pieraccioni non ambientato in Toscana, è uscito a dicembre 2015 incassando in tutto 5,9 milioni di euro al box office italiano.

Il professor Cenerentolo racconta la storia di Umberto un ingegnere finito in carcere per aver compiuto una rapina ed evitare il fallimento della sua impresa, condannato così al carcere a Ventotene. Vicino alla fine della sua pena Umberto inizia a lavorare di giorno con l’obbligo di rientrare in carcere a mezzanotte. Inizia così a lavorare come bibliotecario e tutor della figlia del direttore della prigione, prossima alla laurea.

Una sera incontra durante un evento aperto al pubblico in prigione, incontra Morgana e visto che tutti lo chiamano Cenerentolo lei pensa sia un educatore della prigione. Umberto inizia così a frequentarla clandestinamente…almeno finchè il trucco non viene scoperto.