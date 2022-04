Isola dei Famosi, la lite di Nicolas Vaporidis e Ilona Staller

GdS

All’Isola dei Famosi 2022 è scontro tra Nicolas Vaporidis e Ilona Staller: la concorrente dell’Isola non è certo famosa per lo spirito di collaborazione e per il supporto al gruppo. Un atteggiamento che non è mai piaciuto a Vaporidis, che si è lasciato andare a qualche dichiarazione di troppo con Edoardo Tavassi nella quale era contenuta anche la sua intenzione di eliminarla dal gruppo.

Scintille tra Nicolas Vaporidis e Ilona Staller all’Isola dei Famosi 2022: Staller infatti, dopo le parole di Vaporidis, ha replicato all’attore: “Sono inc****ta nera con te mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Come ti salta in mente di dire che mi elimineresti dal gruppo? Pentiti”.

Nicolas Vaporidis, travolto da tanta veemenza, si è affrettato a scusarsi per i toni impiegati con Tavassi ma non ha smentito di pensare che Ilona non faccia abbastanza per il suo sostentamento e quello degli altri naufraghi: “Per quel che riguarda la giocatrice, io quello che ho detto un po’ lo penso, credo tu abbia fatto il minimo sindacale da quando sei qui. Il pensiero di te giocatrice ce l’ho ancora e l’ho espresso in modo brutto. Ho utilizzato toni st**nzi e spero che tu mi possa perdonare perché umanamente io non ho nulla contro di te”.

Ed è così che Vladimir Luxuria è corsa a difenderla: “Voi nominate Ilona non perché non fa nulla, ma perché la temete come personaggio forte. Ogni volta trovate una scusa per nominarla e non dire la verità”.