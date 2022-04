Ornella Vanoni riceve il Premio Tenco Speciale

redazione

25 Aprile 2022 - 18.03 Culture

di Margherita Malaspina

“Per te, Ornella. Serata di parole e musica” è l’evento, presso il teatro dell’opera del Casinò di Sanremo, nel quale si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Tenco Speciale alla prima artista: Ornella Vanoni.

L’artista confessa di essere molto felice di ricevere questo premio e di sentirsi onorata e persino emozionata. Infatti, scrive su Twitter: “Dopo aver vinto il Premio Tenco nel 1981 e una Targa Tenco nel 1984, sono la prima artista a cui viene conferito il PREMIO TENCO SPECIALE!”. Afferma poi che: “La prima volta che ho cantato ‘Mi sono innamorata di te’, molti anni fa alla Mostra internazionale di Musica Leggera a Venezia, ho cambiato il linguaggio femminile nelle canzoni”.

La sua felicità, ci dice, è da attribuire al fatto che potrà trascorrere una serata assieme a tutte quelle persone che in questi anni hanno partecipato alla realizzazione del suo nuovo album ‘Unica’.

È la prima volta che il Club Tenco assegna questo Premio, e come sottolinea Stefano Senardi, membro del Direttivo del Tenco: «Abbiamo deciso di dedicare un Premio Speciale a Ornella Vanoni perché è un’artista speciale, le si riconosce il percorso artistico unico e straordinario e per questo merita, a nostro avviso, un riconoscimento esclusivo».

Ci è stata, inoltre, fornita l’esatta motivazione dell’attribuzione del Premio: Straordinario esempio di interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica, fin dagli esordi ha fornito suggestioni musicali spesso inedite e ha continuato a farlo in tutta la carriera. Con un inconfondibile stile che privilegia l’emozione, ci ha presentato le canzoni della mala, le composizioni dei cantautori genovesi e milanesi, la grande canzone poetica brasiliana andando anche a scoprire nuovi talenti compositivi nelle giovani leve italiane.

Nel corso della serata è stata eseguita un’esibizione definita un concentrato di bellezza: dal medley omaggio a Luigi Tenco ai brani che hanno segnato la sua magnifica carriera, Ornella Vanoni, con Fabio Valdemarin al piano, è riuscita ad emozionare quel pubblico che ha ricambiato l’artista del dono con una lunga e sentita standing ovation per la quale forse anche lei non era pronta: l’emozione era evidente nei suoi occhi, tanto quanto la gratitudine per quella targa firmata Club Tenco.

Sul palco oltre ai due artisti appena citati, troviamo Antonio Silva, presentatore della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco), l’autore e cantautore Fabio Ilacqua e il Maestro Mauro Pagani.