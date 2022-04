The Band: tutto quello da sapere sul nuovo talent di Carlo Conti, stasera venerdì 22 aprile su Rai 1

GdS

The Band, in onda stasera, venerdì 22 aprile su Rai 1, è il nuovo talent show dedicato alle band e ai gruppi condotto da Carlo Conti e basato su un’idea originale sviluppata dallo stesso Conti con Ivana Sabatini, Mario D’Amico e altri, prodotto da Palomar Entertainment per Rai 1 e RaiPlay.

The Band è formato da 4 puntate già registrate cui se ne dovrebbe aggiungere una quinta per decisione della Rai. L’obiettivo di The Band è anche quello di far ripartire la voglia di suonare e la musica dal vivo, per questo è stato girato al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Accanto a Carlo Conti per la parte comica ci saranno i Boiler Federico Basso e Davide Paniate.

Nella prima puntata stasera venerdì 22 aprile di The Band si esibiscono 16 band ma gli 8 tutor coinvolti ne dovranno scegliere una ciascuno che seguirà in modo concreto per tutto il percorso del programma. Si seguiranno così le prove, il percorso, si conoscerà la storia delle band. Ogni tutor sarà anche giudice e insieme alla giuria, voterà le esecuzioni delle altre sette band (un po’ come i concorrenti di Tale e Quale). Il vincitore avrà il titolo di Band dell’anno oltre alla visibilità offerta da Rai 1.

Giuria super per questo nuovo programma di Rai 1. Infatti a giudicare le band ci sono Carlo Verdone, in un ruolo inedito, Gianna Nannini, che porterà tutta la sua esperienza nella musica e Asia Argento.

Importanti anche i nomi dei tutor che seguiranno i concorrenti di The Band passo passo e nella prima puntata sono chiamati a scegliere una band da seguire delle 16 che si presentano.

Giusy Ferreri

Irene Grandi

Dolcenera,

Federico Zampaglione

Marco Masini

Francesco Sarcina

Rocco Tanica

Enrico Nigiotti.

Nella prima puntata di The Band si esibiranno 16 band che saranno ridotte a 8: ogni tutor avrà una band. Ai provini hanno partecipato band di tutti i tipi da quelle rock al dance, senza limiti di età o di genere. Ecco le 16 Band che sono state scelte presentate: