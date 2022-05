The Band, stasera venerdì 6 maggio su Rai 1: anticipazioni

globalist

6 Maggio 2022 - 10.08

The Band, il nuovo talent show di Rai 1 dedicato alle band e ai gruppi torna stasera, venerdì 6 maggio, condotto da Carlo Conti e basato su un’idea originale sviluppata dallo stesso Conti con Ivana Sabatini, Mario D’Amico e altri, prodotto da Palomar Entertainment per Rai 1 e RaiPlay.

The Band è formato da 5 puntate quattro inizialmente ordinate e girate più una quinta aggiunta per decisione della Rai. L’obiettivo di The Band è anche quello di far ripartire la voglia di suonare e la musica dal vivo, per questo è stato girato al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Accanto a Carlo Conti per la parte comica ci saranno i Boiler Federico Basso e Davide Paniate.

Dopo la seconda puntata in cui hanno votato sia i tutor che la giuria composta da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini, si è creata una classifica di puntata e una generale con i primi tre posti occupati da Anxia Lytics, Cherry Bombs e Mons. Dopo aver lavorato con la propria band questa sera vedremo nuove esibizioni, alla fine ciascun tutor potrà votare per tutte le altre tranne che per la propria band. La somma dei voti dei tutor e di quelli della giuria formerà la nuova classifica.

Questa sera seguiremo le prove e vedremo le diverse esibizioni. Alla fine ci sarà la classifica parziale e generale della serata. Il vincitore della prima edizione avrà il titolo di Band dell’anno oltre alla visibilità offerta da Rai 1.

La classifica generale è data dalla somma dei voti raccolti nelle diverse puntate del programma, dopo le prime due questa è la situazione:

