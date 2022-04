Rocky II, trama del film stasera su Italia 1

GdS

22 Aprile 2022 - 10.15

Rocky II è in onda stasera, venerdì 22 aprile, su Italia 1. Il film del 1979 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone, è il secondo in ordine di produzione della saga di Rocky ideata da Stallone.

Rocky II è uscito il 15 giugno 1979 in patria e il 14 settembre successivo in Italia, è stato un successo di pubblico e, con un incasso di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, è entrato nel novero dei più redditizi film di pugilato al botteghino.

Rocky II – trama: Rocky si è ritirato dal ring dopo un presunto incontro truccato con Apollo Creed. Dopo il matrimonio con Adriana e la nascita di un figlio, cerca un lavoro per provedere alla famiglia, ma non è facile. Quando Apollo Creed combinerà un incontro per legittimare ufficialmente il suo titolo, Rocky dovrà tornare in forma e vincere per Adriana.