Taken - La Vendetta: trama del film stasera, giovedì 14 aprile, su Italia 1

21 Aprile 2022

Taken – La Vendetta è il film in onda stasera, giovedì 21 aprile, su Italia 1. Si tratta del secondo capitolo della saga di Taken: settimana scorsa era andato in onda Io Vi Troverò, primo capitolo della saga. Ritroveremo di nuovo Liam Neeson nel secondo capitolo della saga dedicata al padre, ex agente CIA, più action del cinema.

Taken – La vendetta (anche conosciuto come Taken 2) è un film diretto da Olivier Megaton e sceneggiato da Luc Besson, con ancora una volta nel ruolo di protagonista Liam Neeson. Le vicende del film partono subito dopo quelle del primo capitolo quando Brian Mills, interpretato da Liam Neeson, salvò la figlia rapita dalla malavita albanese con l’intento di inserirla in un traffico di esseri umani.

Le azioni di Brian in quella occasione però non sono passate inosservate al capo dell’organizzazione intento questa volta a voler vendicare l’uccisione di suo figlio, ammazzato da Brian nel primo film per difendere la figlia.

Parte così un action che vedrà Brian e la ex moglie in seria difficoltà perché rapiti e torturati. Servirà l’aiuto della figlia, scampata al rapimento, per salvare i genitori e porre fine alle torture che stanno subendo.