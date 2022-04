Maschi contro Femmine, trama del film stasera su Rai 2

GdS

21 Aprile 2022

Maschi contro Femmine è il film in onda stasera, giovedì 21 aprile 2022 su Rai 2. Una commedia che vede nel cast l’attrice Paola Cortellesi, che ha dato vita anche a uno spinoff dal titolo Femmine contro Maschi che sviluppa i personaggi secondari di questo film. L’appuntamento con il film, diretto da Fausto Brizzi, è per le 21:25 su Rai 2.

Maschi contro femmine è uscito nei cinema italiani nel 2010, incassando circa 13,6 milioni di euro. Ha anche ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento come miglior commedia (più la nomination come migliore attrice per Paola Cortellesi).

Al centro del film non ci sono solo personaggi, ma più l’annosa rivalità tra l’universo femminile e quello maschile, che viene raccontata utilizzando le storie di quattro coppie che si intrecceranno tra loro nel film. Ci sono Walter e Monica, che hanno appena avuto un bambino che ha cambiato gli equilibri della coppia. Non c’è più intimità, tanto che lui cadrà tra le braccia di Eva, il capitano della squadra di pallavolo che lui allena.

Poi ci sono Ivan e Marta, migliori amici e coinquilini, la cui amicizia sarà messa alla prova quando entrambi si innamoreranno della stessa persona, Francesca che a sua volta vuole tenere due piedi in una squadra e lascia che siano i due a sfidarsi per conquistarla.

Diego e Chiara invece sono due vicini di casa molto diversi tra loro: lui è un playboy alla ricerca dell’avventura di una notte. Lei invece è un’intellettuale e ambientalista: si odiano fino al midollo fino a quando succede qualcosa di strano.

Infine troviamo Vittorio e Nicoletta, una coppia di mezza età che sembra non avere alcun problema. Almeno fino a quando lei scoprirà che lui la tradisce, qui Nicoletta entrerà in crisi pensando di aver perso la sua femminilità. Affronterà un lungo percorso che però la porterà ad amarsi di più e a riconoscere quali sono le persone nella sua vita che la apprezzano davvero.