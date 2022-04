The Help, trama del film in onda stasera, mercoledì 20 aprile, su Rai 1

GdS

20 Aprile 2022 - 14.20 Giornale dello Spettacolo

Preroll

The Help è il film in onda stasera, mercoledì 20 aprile 2022 su Rai 1, diretto da Tate Taylor con un cast di donne molto note come Emma Stone, Viola Davis, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Allison Janney e Sissy Spacek.

OutStream Desktop

Top right Mobile

The Help è uscito al cinema nel 2012 incassando circa 216,6 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 169,7 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia il film ha incassato circa 1,3 milioni di euro. Octavia Spencer ha vinto l’Oscar come non protagonista.

Middle placement Mobile

Il film è ambientato nel Mississippi negli anni sessanta. Skeeter è una ragazza dell’alta società del sud che torna dal college determinata a diventare una scrittrice, ma mette sottosopra la vita delle sue amiche – e una città dello stato del Mississippi – quando decide di intervistare le donne nere, che hanno passato la vita a prendersi cura di importanti famiglie ricche del sud.

Dynamic 1

Aibileen, la governante della migliore amica di Skeeter, è la prima ad aprirsi, con sgomento dei suoi amici nella comunità nera affiatata. Nonostante le amicizie di tutta la vita di Skeeter siano in bilico, lei e Aibileen continuano la loro collaborazione e presto altre donne si faranno avanti per raccontare le loro storie e, a quanto pare, hanno molto da dire. Lungo la strada, si creerano amicizie improbabili per i tempi che furono ed emergerà una nuova sorellanza. Ma non senza l’opposizione dell’alta società, che cercherà di ostacolare in ogni modo i tempi che cambiano.