'Piacere sono un po' incinta' stasera, martedì 19 aprile, su Rai 2: trama del film

Piacere sono un po’ incinta è il film in onda stasera, martedì 19 aprile, su Rai 2: una commedia con Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin, volto noto di Rai 2 vista la sua partecipazione ad Hawaii Five-0.

Piacere sono un po’ incinta, ha una durata di 113 minuti, ha incassato nel 2010 77.5 milioni di dollari in tutto il mondo di cui 37.5 negli USA e 1,5 milioni di euro in Italia.

Scopriamo insieme la trama di Piacere sono un po’ incinta il film commedia romantica in onda stasera martedì 19 aprile su Rai 2 in prima serata. Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe, bella newyorkese con un negozio di animali, ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. E poiché tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Ma quello stesso giorno conosce Stan in un taxi e da lì a poco sboccia l’amore grazie a una serie di altri incontri fortunosi. Come farà a dirgli che sta aspettando un figlio?