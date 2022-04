La Pupa e il Secchione Show, stasera, martedì 19 aprile, su Italia 1: anticipazioni

GdS

19 Aprile 2022 - 14.47 Giornale dello Spettacolo

Preroll

La Pupa e il Secchione Show torna stasera, martedì 19 aprile, su Italia 1 con la nuova puntata condotta da Barbara D’Urso. L’appuntamento con l’esperimento sociale di Italia 1 è per stasera alle 21:30 circa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A La Pupa e il Secchione Show la scorsa settimana Paola Caruso è stata squalificata dal gioco a causa di una brutta lite con Mila, stasera sarà in studio e si scuserà con il pubblico per il suo comportamento.

Middle placement Mobile

Stasera alla Pupa e il Secchione si avvicina verso la finale, la settimana prossima, infatti, sarà la semifinale. In questa nuova puntata Alessia Macari sarà ospite come Pupa per una sera. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus a una coppia dopo una prova ‘sexy’. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Dynamic 1

Ospite in studio, Luca Onestini che farà una sorpresa al fratello Gianmarco, il secchione in coppia con la pupa Mila Suarez. Paola Caruso, come anticipato, tornerà in studio per chiedere scusa al pubblico in seguito al durissimo scontro avuto la scorsa settimana con Mila, che le è costato la squalifica dal gioco.

In occasione del loro primo anniversario di fidanzamento, Guenda Goria incontrerà in modo speciale il fidanzato Mirko Gancitano. La pupa insidiosa Emy Buono riuscirà a sottrarre il secchione di un’altra coppia e quindi a farli scoppiare? Alla vigilia della semifinale, la sfida del bagno di cultura decreterà la nuova coppia eliminata.