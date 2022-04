Ulisse - il Piacere della Scoperta, stasera sabato 16 aprile su Rai 1: Alberto Angela va in Sardegna

GdS

16 Aprile 2022 - 10.23 Giornale dello Spettacolo

Ulisse – Il Piacere della scoperta torna stasera, sabato 16 aprile 2022 su Rai 1 in prima serata e in streaming su Rai Play. Il programma ci porta in viaggio in giro per il mondo, mostrandone gli aspetti più interessanti e curiosi, ma anche raccontando alcuni eventi che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. Come sempre il nostro Ulisse è Alberto Angela.

Ulisse – il Piacere della scoperta è a partire dalle 21:25 in prima serata. La seconda puntata di stasera 16 aprile è dedicata alla Sardegna una tra le isole più belle del Mediterraneo ricca di tesori da scoprire.

L’appuntamento di stasera sabato 16 aprile con Ulisse Il piacere della scoperta è dedicato alla Sardegna. Alberto Angela è in viaggio nell’isola tra le più belle del Mediterraneo, meta turistica ma anche sede di posti misteriosi e sconosciuti. Una terra unica per suoni, colori, odori. Colori come quello del mare e il grigio della pietra, suoni del vento e delle tante voci che popolano l’isola.

Herbert Lawrence, famoso viaggiatore inglese, definì la Sardegna “un’altra cosa… Creste di colline come brughiera…che si vanno perdendo, forse, verso un gruppetto di cime… Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di definitivo. È come la libertà stessa”.